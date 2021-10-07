Сергей Безруков довел до слез историей о приемной дочери

Сергей Безруков рассказал историю усыновления маленькой девочки. Соответсвующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Всеми известный российский актер Сергей Безруков часто радует поклонников всевозможными фотографиями и видео в социальной сети Instagram, где за его жизнью следят более 2,7 миллиона человек. Его фолловеры стараются лайкать и комментировать каждый его пост.

Как известно, Сергей Безруков помогает фонду «Измени жизнь», а также делится историями усыновления детей из детского дома в рамках данной акции.

Свою дочку Анна нашла благодаря видеоанкете фонда @changeonelife.ru “До этого я видела ее страницу в федеральной базе, но просто пролистывала. А потом посмотрела Сонину видеоанкету — и даже не сразу поверила, что это один и тот же ребенок, настолько девочка на видео отличалась от фотографии в базе!

, — сообщил он.