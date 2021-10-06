Porsche Boxster 25 Years — фото редкого спорткара в Киеве

На дорогах Киева заметили спорткар Porsche Boxster 25 Years из эксклюзивной юбилейной серии. Он стоит около 95 тысяч евро.

Об этом сообщает сайт top.gir

Porsche Boxster 25 Years подготовили небольшим тиражом ( 1 250 шт) в честь 25-летия модели. Дебютировал автомобиль лишь в 2021 году.

«Porsche Boxster 25 Years базируется на «заряженном» 718 Boxster GTS 4.0. У него такая же 4,0-литровая атмосферная «шестерка» на 400 л.с. и 420 Нм (коробка передач на выбор покупателя — 6-ступенчатая МКПП или «робот» с двумя сцеплениями), но уже по умолчанию стоит cпорт-пакет Sport Chrono, адаптивная подвеска PASM, а также функция векторизации крутящего момента PTV, усиленная механическим дифференциалом повышенного трения в задней оси», — сообщает специализированный сайт.

Porsche Boxster 25 Years в Германии обойдется в 95 тыс. евро.

Ранее «Апостроф» сообщал, что в Киеве был замечен знаменитый Nissan Skyline GT-R, который называют иконой стритрейсеров из-за съемок в блокбастере “Форсаж”.