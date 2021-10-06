Продукти, які в поєднанні з молоком стають отрутою

Лікар-нутриціолог Людмила Герасимчук говорить, що практично всі знають, що комбінація продуктів «молоко + риба» несумісна, тобто отруйна для організму. Тому, сильний організм від такої їжі намагається відразу позбутися (блювота або пронос).





Проте є й інші продукти, які не можна поєднувати з молоком, розповідає нутриціолог.

У комбінації з молоком вони стають отрутою (тільки не миттєвої, а уповільненої дії з накопичувальним ефектом):

будь-який плід із родини гарбузових (дині, огірки, гарбузи, кавуни);

гриби;

будь-який кислий плід;

будь-яка сіль;

горох;

макуха кунжуту, льону або інших олійних рослин, а також вироби з нього;

всі кисломолочні продукти;

кунжутна олія;

будь-які паростки;

вироби з тіста;

сушені овочі;

алкоголь;

будь-яке м’ясо.

Нутриціолог говорить, що при тривалому і активному застосуванні подібні комбінації можуть стати однією з причин виникнення таких хвороб, як:

анемія,

псоріаз,

лихоманка,

мальабсорбція тощо.

«Причому ці отрути мають накопичувальний ефект, тобто патологічні результати приходять не відразу, тому сама людина може не пов’язувати виникнення хвороби з зазначеними причинними факторами», — говорить Людмила Герасимчук.

GreenPost