Продукти, які в поєднанні з молоком стають отрутою

Лікар-нутриціолог Людмила Герасимчук говорить, що практично всі знають, що комбінація продуктів «молоко + риба» несумісна, тобто отруйна для організму. Тому, сильний організм від такої їжі намагається відразу позбутися (блювота або пронос).
Проте є й інші продукти, які не можна поєднувати з молоком, розповідає нутриціолог.
У комбінації з молоком вони стають отрутою (тільки не миттєвої, а уповільненої дії з накопичувальним ефектом):
- будь-який плід із родини гарбузових (дині, огірки, гарбузи, кавуни);
- гриби;
- будь-який кислий плід;
- будь-яка сіль;
- горох;
- макуха кунжуту, льону або інших олійних рослин, а також вироби з нього;
- всі кисломолочні продукти;
- кунжутна олія;
- будь-які паростки;
- вироби з тіста;
- сушені овочі;
- алкоголь;
- будь-яке м’ясо.
Нутриціолог говорить, що при тривалому і активному застосуванні подібні комбінації можуть стати однією з причин виникнення таких хвороб, як:
- анемія,
- псоріаз,
- лихоманка,
- мальабсорбція тощо.
«Причому ці отрути мають накопичувальний ефект, тобто патологічні результати приходять не відразу, тому сама людина може не пов’язувати виникнення хвороби з зазначеними причинними факторами», — говорить Людмила Герасимчук.
GreenPost