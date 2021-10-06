Продукти, які в поєднанні з молоком стають отрутою

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Лікар-нутриціолог Людмила Герасимчук говорить, що практично всі знають, що комбінація продуктів «молоко + риба» несумісна, тобто отруйна для організму. Тому, сильний організм від такої їжі намагається відразу позбутися (блювота або пронос).


Проте є й інші продукти, які не можна поєднувати з молоком, розповідає нутриціолог.

У комбінації з молоком вони стають отрутою (тільки не миттєвої, а уповільненої дії з накопичувальним ефектом):

  • будь-який плід із родини гарбузових (дині, огірки, гарбузи, кавуни);
  •  гриби;
  •  будь-який кислий плід;
  •  будь-яка сіль;
  •  горох;
  •  макуха кунжуту, льону або інших олійних рослин, а також вироби з нього;
  •  всі кисломолочні продукти;
  •  кунжутна олія;
  •  будь-які паростки;
  •  вироби з тіста;
  • сушені овочі;
  •  алкоголь;
  •  будь-яке м’ясо.

 

Нутриціолог говорить, що при тривалому і активному застосуванні подібні комбінації можуть стати однією з причин виникнення таких хвороб, як:

  • анемія,
  • псоріаз,
  • лихоманка,
  • мальабсорбція тощо.

«Причому ці отрути мають накопичувальний ефект, тобто патологічні результати приходять не відразу, тому сама людина може не пов’язувати виникнення хвороби з зазначеними причинними факторами», — говорить Людмила Герасимчук.

 

GreenPost