первые сигналы и профилактика болезни

Воспаление желчного пузыря — довольно распространенное заболевание, оно составляет до 50% всех патологий ЖКТ и встречается у 25% общехирургических больных. Поставить диагноз бывает непросто из-за отсутствия характерных для холецистита признаков, а его клинические проявления могут быть похожи на болезни других органов пищеварения.

Опасные процессы

При воспалении происходит закупорка желчных протоков, которая нарушает кровоснабжение стенки желчного пузыря, ослабевает слизистый барьер. Такое состояние способствует проникновению микроорганизмов в желчный пузырь, что ведет к увеличению воспалительных процессов в ткани и еще большему увеличению давления. Круг замыкается, а патологические процессы продолжают развиваться. Биохимические свойства желчи тоже изменяются. Как следствие, мы получаем клиническую картину острого или хронического холецистита. Если вовремя не начать лечение, может развиться перитонит.

Первые сигналы

Острый холецистит проявляется сильной болью в области правого подреберья, она может отдавать под правую лопатку, в плечо, поясницу или шею. Боль носит постоянный распирающий характер, со временем нарастает, усиливается при глубоком дыхании, кашле, чихании, движении. Часто сопровождается тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения, вздутием живота. Как правило, приступ появляется в ночные часы, после принятия жирной пищи или большого объема пищи или алкоголя. К системным признакам относятся лихорадка, лейкоцитоз в клиническом анализе крови, повышение уровня С-реактивного белка, фракций билирубина. Для подтверждения диагноза острого холецистита необходимо сделать УЗИ. Важно действовать быстро. Если со временем боль не проходит, а только усиливается, необходимо обратиться за медицинской помощью. Острый холецистит лечится, как правило, хирургически.