Стало известно, что Бывший солдат Кирилл Терешин, которому 25 лет может уйти из жизни либо лишится рук.

Соответствующую публикацию обнародовали на сайте «Daily Star»

Парень известный, как «Руки-базуки» был предупрежден, что ему грозит смерть, если ему не удалят затвердевший вазелин из рук хирургическим путем.

Бывший солдат Кирилл Терешин, использовал уколы, чтобы показать себя сверхчеловеком, но теперь расплачивается за это, он может лишиться рук или погибнуть.

Ему уже удалили поддельный трицепс, но теперь ему предстоит первая операция по избавлению от опасных гигантских имплантатов из его бицепса.

Хирург Дмитрий Мельников прямо предупредил его: «Риск осложнений в этом случае очень велик. Но бездействие не поможет пациенту. Токсичное вещество в организме в долгосрочной перспективе может вызвать усложнения для почек и привести к смерти».

Кирилл Терешин

На видео видно, как Терешин, которого на родине прозвали Базукой, проходит компьютерную томографию перед операцией в Москве.

Его неизбежная операция удалит затвердевший вазелин, который он ввел в левую руку.

Он показан с обнаженной грудью, с новой татуировкой на выпуклой руке — 77-летнего героя, лидера коммунистов Геннадия Зюганова.

«Скоро мне предстоит очень сложная третья операция», — сказал он.

«Я не знаю, чем это закончится. Я набрал руки в 20 лет из-за собственной глупости. Я не думал о последствиях. Мне очень повезло, что меня взяли к себе врачи. Не дай бог что-нибудь случится с этим нервом, и я не могу пошевелить рукой. Я действительно переживаю по этому поводу. Я очень боюсь….», — продолжил Кирилл.