Психически больной украинец в Польше зарезал семилетнего сына и хотел убить жену — подробности

Во вторник, 5 октября, украинец убил своего малолетнего сына в Польше.

Об этом сообщает польское издание Wiadomosci.

Инцидент произошел утром в городе Тарнов. 27-летний гражданин Украины ранил свою жену и себя ножом, а потом зарезал семилетнего сына и выпрыгнул в окно второго этажа. Перед нападением он обнял жену и ребенка. Сейчас мужчина находится в больнице.

По словам жены, молодой человек ранее проходил психиатрическое лечение. Мотивы преступника на данный момент не ясны. Его допросят только после разрешения врачей.

Также известно, что он уже несколько лет легально работал в Польше, а в мае этого года перевез к себе жену и ребенка.

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