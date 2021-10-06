Звезда «Слуги народа» Станислав Боклан умилил нежным кадром с женой

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Известный актер театра и кино, народный артист Украины Станислав Боклан, получивший широкую известность благодаря роли премьер-министра Юрия Чуйко в сериале «Слуга народа», показал редкое фото с любимой женой.

Соответствующий пост появился на странице Станислава Боклана в соцсети Инстаграм, где на него подписано более 54 тысяч читателей. На фото жена актера позирует прижавшись к надежному плечу своего мужа.

Актер и его жена, также актриса Наталья Кленина, вместе более 30 лет. Как-то Станислав Боклан рассказывал, что именно благодаря ее любви он такой, какой есть.

Стас Боклан с женой, instagram.com/boklanstas

Стас Боклан с женой, instagram.com/boklanstas

«Ничего более трогательного и искреннего, не видел…)))))», «Зрелая красота людей и отношений.👏😍», «Вау!!! шикарное фото с шикарными людьми!! лучшие! 😍❤️🔥», «Какие красивые ❤️❤️❤️», «Вдохновение 🥰», — восторженно отреагировали в комментариях подписчики актера.

Напомним, в 2018 году Станислав Боклан впервые попробовал себя в жюри популярного проекта «Лига смеха».

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Комментарии instagram.com/boklanstas

Комментарии instagram.com/boklanstas

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