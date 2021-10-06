Звезда «Слуги народа» Станислав Боклан умилил нежным кадром с женой

Известный актер театра и кино, народный артист Украины Станислав Боклан, получивший широкую известность благодаря роли премьер-министра Юрия Чуйко в сериале «Слуга народа», показал редкое фото с любимой женой.

Соответствующий пост появился на странице Станислава Боклана в соцсети Инстаграм, где на него подписано более 54 тысяч читателей. На фото жена актера позирует прижавшись к надежному плечу своего мужа.

Актер и его жена, также актриса Наталья Кленина, вместе более 30 лет. Как-то Станислав Боклан рассказывал, что именно благодаря ее любви он такой, какой есть.