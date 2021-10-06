Объявлены победители-фото National Geographic 2021 (ФОТО)

Победителями конкурса стали фотографии от абстрактных и завораживающих снимков, сделанных с дронов и самолетов до портретов людей и пейзажей дикой природы.

Престижный фотоконкурс National Geographic 2021 представил фотографии победители в шести категориях. Об этом сообщается на сайте конкурса National Geographic.

Сообщается, что в этом году конкурс открылся для заявок в марте и было представлено тысячи заявок во всех категориях.

«Возможно, мы провели 18 месяцев в условиях глобальной пандемии, но это не снизило неизменного качества нашего ежегодного конкурса», — говорится в сообщении.

Победителями конкурса стали фотографии от абстрактных и завораживающих снимков, сделанных с дронов и самолетов, до портретов людей и пейзажей дикой природы.