Девушка перебралась жить в фургон и экономит на аренде жилья (ФОТО)

Молодая женщина рассказала, как она экономит более 20 долларов в год после переезда в старый фургон и избавилась от бурлящего рынка аренды в центре города.

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Бриттани Косгроув, 27 лет, не могла позволить себе платить более 500 долларов в неделю за «сырую, вонючую и тесную» квартиру-студию в Веллингтоне, Новая Зеландия.





Вместо этого молодая владелица бизнеса решила «попробовать себя в бездомности» и переехала в фургон стоимостью 6000 долларов, который, по ее словам, больше, чем некоторые из квартир, которые она хотела арендовать.

«Единственная разница в том, что у моего фургона нет собственной ванной комнаты», — сказала девушка.

Бриттани уже год живет в своем фургоне, сидит дома или ночует с друзьями и семьей, когда решает, что ей нужно отдохнуть от дороги.

И она никогда еще не была так счастлива.

«Я могу делать все, что захочу, ходить, куда захочу, и, поскольку мой образ жизни не требует огромных расходов, я могу работать столько, сколько захочу», — говорит Бриттани.

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