Шестилетняя девочка съела 23 магнита после просмотра видео ТикТок

В течение нескольких дней шестилетняя девочка проглотила 23 «потенциально смертельных» магнита, разорвавших ее кишечник, и теперь врачи взвешивают, понадобится ли ей мешок для стомы.

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Девушке, проглотившей 23 магнита, потребовалась срочная операция по удалению их после того, как они зажали в кишечнике.

Шестилетний ребенок из Льюиса, Сассекс, играл с магнитами в школе, прежде чем отвез их домой, чтобы сделать украшения для куклы.

В течение нескольких дней она проглотила 23 «потенциально смертельных» магнита, разорвавших ее кишечник, и теперь врачи взвешивают, придется ли ребенку жить с мешком для стомы.

Мама девушки, которую зовут Танит, сказала, что магниты использовались для имитации пирсинга языка в видеороликах TikTok.

Магниты

Семья нашла еще много магнитов в спальне маленькой девочки.

Ее мама сказала:»Я хочу предупредить родителей об опасностях, когда их дети играют с магнитами. Я хочу подчеркнуть, насколько на самом деле опасны эти магниты».

Танит сказала, что ее дочь сказала ей, что магниты «приятно ощущаются» во рту, когда она играла с ними.

Впервые у нее начались боли в животе 12 сентября, и ее рвало в течение двух дней, когда они отвезли ее к своему терапевту.

Когда ей не стало лучше, ее отвезли в Королевскую детскую больницу Александры, где ей поставили диагноз аппендицит.

Когда хирурги начали операцию по удалению аппендикса, они обнаружили в ее кишечнике цепочку магнитов.

Девочка

Консультант педиатрического хирурга Коста Хили, который проводил операцию, сказал, что магниты могут стать причиной травм, которые могут изменить жизнь, и являются «потенциально смертельными».

«В большинстве случаев мы успеваем спасти их, но если бы я был родителем с такими магнитами в доме, я бы избавился от них», — сказал врач.