Транзит газа через Украину — эксперт рассказал, чем опасны для Украины Турецкий и Голубой поток

Россия поставляет в Европу все большие объемы природного газа в обход Украины. Это связывают с неправильной политикой «Нафтогаза».

Об этом сообщает руководитель специальных проектов научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Эксперт считает, что к такому стремительному сокращению транзита приводит не только враждебная политика России по отношению к нашей стране, но и политика руководства НАК «Нафтогаз Украины», которое не сумело предсказать противостоять угрозам со стороны «Газпрома».

«В течение многих лет Россия строила маршруты транспортировки газа в обход Украины. В первую очередь речь идет о южных маршрутах — Турецком и Голубом потоках через Черное море, Балканском потоком. «Нафтогаз» практически не обращал внимания на строительство этих южных коридоров и не оказывал ему значительного сопротивления. Напротив, наша страна даже поддерживала строительство газопроводов ТАР-TANAP, по которым азербайджанский газ попадает на территорию Европы, что также способствует снижению транзита через Украину», — говорит Рябцев.

В это время «Нафтогаз» занимался противодействием строительства «Северного потока-2». Большое количество средств из госбюджета тратят на оплату консультантов и лоббистов в США с целью добиться введения санкций против этого газопровода. Очевидно, что это мало чем помогло, ведь уже в ближайшее время могут запустить «Северный поток — 2».

«При этом слишком большой необходимости бороться против «Северного потока-2» нет. Ведь он, скорее, является альтернативой транзиту газа через Польшу, а не через Украину. Тогда как южные трубопроводы через Черное море и Турцию конкурируют непосредственно с украинским транзитом. И эти газопроводы были построены без помех со стороны Украины. Европейские потребители заключают контракты на закупку газа, который по ним транспортируется. И вот только теперь мы услышали позицию «Нафтогаза» и государства о том, что это вредит интересам Украины», — заявляет эксперт.

Читайте полностью материал Газ из России в обход Украины: кто виноват и что делать.