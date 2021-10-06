Арахамия выдал правду про офшоры, потроллив журналистов

Глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде оригинально прокомментировал информацию об офшорах Зеленского. Об этом сообщает телеграм-порал Реалии Украины.
Недавно появилось расследование Слидство.Инфо, которое рассказало об офшорах действующего президента Украины.
Журналисты решили спросить об этом Давида Арахамию, который ответил на претензии с юмором. Сам он сообщил, что офшоры девятилетней давности, когда Зеленский еще не стал главой государства. При этом сам он признался, что у самого Арахамии много офшоров — это все якобы указано в декларации.