Арахамия выдал правду про офшоры, потроллив журналистов

Давид Арахамия, скриншот: Youtube

Я еще не посмотрел, честно говоря. Ну, там же история, которой 9 лет назад, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря… Офшоры – это две вещи.. У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс

, — отметил Давид Арахамия.

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Глава президентской фракции отметил, что данная ситуация имеет международную практику. Также Давид Арахамия назвал нескольких миллиардеров, которые используют иностранные компании для того, чтобы хранить свое имущество.

Напомним, Дмитрий Разумков опроверг слухи об отставке в ближайшее время. Депутат от «Слуги народа» решил прокомментировать сборы этой пленарной недели и призвал парламент действовать по регламенту, который не предусматривает такое динамичное развитие событий

Также портал Знай.ua писал, Ранее сообщали, зоопарки под угрозой закрытия: «слуги» Зеленского хотят запретить использование животных.

Помимо этого, мы сообщали, что Зеленский сделал срочное заявление по задержанному Саакашвили.

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