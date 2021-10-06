как различить 3 типа инсульта

Инсульт — это мозговая атака, которая случается, когда прекращается кровоснабжение части мозга, что приводит к гибели клеток мозга. Очень важно понимать симптомы инсульта, потому что чем раньше вы получите лечение, тем меньше у вас будет повреждений.

Повреждение клеток мозга влияет на работу тела, в том числе на то, как вы думаете и чувствуете.

Как определить три разных типа инсульта

Существует три различных типа инсульта — ишемический, геморрагический и транзиторные ишемические атаки. Симптомы инсульта в меньшей степени зависят от типа инсульта и в большей степени от того, в каком месте головного мозга произошел инсульт, и насколько велика поврежденная область.

Хотя эффект от каждого удара разный, основными симптомами являются:

Проблемы с движением и равновесием

Проблемы со связью

Проблемы с памятью, концентрацией и мышлением (познание)

Проблемы со способностью замечать вещи сбоку (пространственное пренебрежение)

Проблемы со зрением

Проблемы с глотанием

Проблемы с мочевым пузырем и кишечником

Утомляемость (сильная усталость)

Ишемический инсульт

Ишемический инсульт — самый распространенный тип инсульта, составляющий около 85 процентов всех инсультов. Признаки ишемического инсульта ничем не отличаются от основных симптомов, перечисленных выше.

Геморрагический инсульт

Около 15 процентов инсультов — это геморрагические инсульты.

Они вызваны кровотечением в головном мозге или вокруг него и чаще встречаются в возрасте от 45 до 70 лет. По данным Ассоциации инсультов, при геморрагическом инсульте у некоторых людей возникает внезапная сильная головная боль или очень жесткая шея с рвотой во время геморрагического инсульта.

Транзиторная ишемическая атака (ТИА)

Преходящая ишемическая атака или ТИА также известна как мини-инсульт. Этот вид инсульта аналогичен обычному инсульту, но его симптомы длятся недолго. Блокировка, препятствующая попаданию крови в мозг, носит временный характер. Симптомы те же, но когда сгусток отойдет, симптомы исчезнут.

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