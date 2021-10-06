24-летний парень женился на 61-летней бабушке

Звезды TikTok впервые встретились, когда ему было всего 15 лет, но в прошлом году их романтические отношения возникли, когда они снова встретились, случайно. Оба продолжают публиковать сообщения в Интернете, несмотря на неприятные комментарии.

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61-летняя Шерил МакГрегор и 24-летний Коран Маккейн из Джорджии, США, транслировали свою свадьбу 3 сентября на TikTok .

Когда они впервые встретились в 2012 году, Корану было всего 15, он работал в ресторане быстрого питания. У них не было романтических отношений до прошлого года, когда Корану было 23 года.

Шерин и Коран

Несмотря на множество негативных комментариев в Интернете о разнице в возрасте, пара по-прежнему публикует сообщения в социальных сетях, информируя своих поклонников о своей жизни.

Коран сказал: «Мы были в прямом эфире в TikTok во время свадьбы. Мои лучшие друзья были там, и после этого мы пошли в Bones BBQ Joint и пообедали. Затем мы вернулись в наш отель и два часа занимались любовью».

После их первой встречи смотритель Коран заметил, что его будущая жена работала кассиром.

Шерин

Они сблизились, когда он утешал ее после неприятных комментарий, которые она получала в TikTok, и вскоре пара начала вместе загружать совместные видео.

Коран продолжил: «Я никогда не чувствовал того, что чувствую к Шерил».

Они официально стали парой в апреле прошлого года, а Коран поднял большой вопрос всего три месяца спустя в ресторане Olive Garden.

Шерин и Коран

Кольцо, которое он выбрал для Шерил, стоило 3000 долларов (2200 фунтов стерлингов).

Теперь они оба растут в сети, запустив новую учетную запись OnlyFans, в которой документируются те моменты сексуальной жизни, которые они оба описывают как «потрясающие».