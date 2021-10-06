24-летний парень женился на 61-летней бабушке

2

Звезды TikTok впервые встретились, когда ему было всего 15 лет, но в прошлом году их романтические отношения возникли, когда они снова встретились, случайно. Оба продолжают публиковать сообщения в Интернете, несмотря на неприятные комментарии.

Соответствующую информацию разместили на портале «Daily Star»

61-летняя Шерил МакГрегор и 24-летний Коран Маккейн из Джорджии, США, транслировали свою свадьбу 3 сентября на TikTok .

Когда они впервые встретились в 2012 году, Корану было всего 15, он работал в ресторане быстрого питания. У них не было романтических отношений до прошлого года, когда Корану было 23 года.

Шерин и Коран

Шерин и Коран

Несмотря на множество негативных комментариев в Интернете о разнице в возрасте, пара по-прежнему публикует сообщения в социальных сетях, информируя своих поклонников о своей жизни.

Коран сказал: «Мы были в прямом эфире в TikTok во время свадьбы. Мои лучшие друзья были там, и после этого мы пошли в Bones BBQ Joint и пообедали. Затем мы вернулись в наш отель и два часа занимались любовью».

После их первой встречи смотритель Коран заметил, что его будущая жена работала кассиром.

Шерин

Шерин

Они сблизились, когда он утешал ее после неприятных комментарий, которые она получала в TikTok, и вскоре пара начала вместе загружать совместные видео.

Коран продолжил: «Я никогда не чувствовал того, что чувствую к Шерил».

Они официально стали парой в апреле прошлого года, а Коран поднял большой вопрос всего три месяца спустя в ресторане Olive Garden.

Шерин и Коран

Шерин и Коран

Кольцо, которое он выбрал для Шерил, стоило 3000 долларов (2200 фунтов стерлингов).

Теперь они оба растут в сети, запустив новую учетную запись OnlyFans, в которой документируются те моменты сексуальной жизни, которые они оба описывают как «потрясающие».