Протесты в Беларуси — спецслужбы РФ принимали участие в пытках

Российские спецслужбы помогали белорусским пытать задержанных участников мирных митингов в августе 2020.

Об этом сообщил основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Нам известно, что в том числе бойцы отрядов специального назначения ФСИН перемещались в Беларусь для того, чтобы применять жесткие, бесчеловечные методы относительно мирных демонстрантов», — заявил Осечкин.

Это стало известно из архива, который содержит 40 Гб видео зверских пыток заключенных в российских тюрьмах негласными сотрудниками российской Федеральной службы исполнения наказаний.

Его журналистам проекта передал бывший заключенный, программист, который на протяжении 5 лет отбывания своего наказания имел доступ к компьютерам ФСИН.

Ранее мы писали, что белорусский генерал предложил без суда убить 100 человек.