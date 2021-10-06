Мадонна случайно показала себя без фильтров (ВИДЕО)

Поклонников смутил реальный внешний вид исполнительницы и они раскритиковали ее за чрезмерное увлечение фотошопом.

Американская певица Мадонна случайно выложила в Instagram Stories кадры без ретуши и подверглась критике в соцсетях.

Так, сначала 63-летняя звезда поделилась серией фото с актером и писателем Джереми Харрисом. На снимках они сидят за столом с бокалами в руках.

Позже певица опубликовала видео с той же встречи в Stories (на данный момент они удалены), на которое не были наложены фильтры, улучшающие внешний вид.

Фолловеры обратили внимание, что в ролике звезда выглядит совсем иначе, чем на фото: у нее усталое лицо, другой цвет кожи и отчетливо видны морщины.