Мама проверила, как учат ее ребенка украинскому в школе

В Одессе разгорается скандал вокруг частной школы, которую мать одной из учениц обвиняет в несоблюдении учебных требований и отсутствии конструктивного диалога с руководством. Об этом рассказала сама мама Ольга Солодухина в сообществе «Черный список Одесса».

По ее словам, она отправила дочку в DreamSchool на улице Чубаевской в Одессе. После первого месяца обучения ребенок почти ничему не научился, а уроки вроде математики и чтения постоянно заменяли рисованием и пением.

«Регулярная проверка хранящихся в школе тетрадей ничего не дала: за месяц в тетради по математике появилось две (!) задачи (и то, видимо, как попытка от меня отвязаться). В тетради по украинскому языку — четыре предложения. Попутно обращаю внимание на регулярные орфографические и грамматические ошибки в текстах учителя. Да что там, даже имя моего ребёнка на всех тетрадях и учебниках написано с ошибкой», — жалуется женщина.