Мама проверила, как учат ее ребенка украинскому в школе

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В Одессе разгорается скандал вокруг частной школы, которую мать одной из учениц обвиняет в несоблюдении учебных требований и отсутствии конструктивного диалога с руководством. Об этом рассказала сама мама Ольга Солодухина в сообществе «Черный список Одесса».

По ее словам, она отправила дочку в DreamSchool на улице Чубаевской в Одессе. После первого месяца обучения ребенок почти ничему не научился, а уроки вроде математики и чтения постоянно заменяли рисованием и пением.

«Регулярная проверка хранящихся в школе тетрадей ничего не дала: за месяц в тетради по математике появилось две (!) задачи (и то, видимо, как попытка от меня отвязаться). В тетради по украинскому языку — четыре предложения. Попутно обращаю внимание на регулярные орфографические и грамматические ошибки в текстах учителя. Да что там, даже имя моего ребёнка на всех тетрадях и учебниках написано с ошибкой», — жалуется женщина.

При этом вопросы к остальным родителям ничего не дали – их устраивает, что преподаватель пишет «паравоз» и «еденицы».

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Перед Днем учителя Ольга решилась поговорить с педагогом и спросила, почему опять отменили математику. Ей ответили, что этот предмет может быть «факультативом, на продленке, но это не точно», и вообще, отправили общаться с директором.

На следующий день «слишком любопытную» маму вызвали к руководству, но вместо объяснений она получила обвинения в булинге, травле и давлении на учителя, а также в попытке организации бунта в родительском чате.

«Посему мне настоятельно рекомендуют либо сбить спесь и учиться как есть, уважая правила школы и ее преподавателей, либо покинуть школу, раз уж мы такие балованные и нас не устраивает их система образования. Причём желательно сделать выбор в пользу второго варианта», — жалуется женщина.

Дальнейшие попытки поговорить с директором ни к чему не привели, а мнение родителей никого не интересует.

«Ни в коем случае не умаляю достоинства остальных учителей. Преподаватели творческих предметов, английского языка — просто отличные! Но я по-прежнему считаю, что даже красивым девочкам прежде всего нужно уметь считать, писать и читать. А школа, где учат только петь и рисовать, — это школа раннего развития, но никак не общеобразовательная 1-3 ступени», — резюмирует автор отзыва.

Позже она добавила, что, как оказалось, учитель, общаясь из класса по видеосвязи со своим женихом, также допускала к общению с ним и дочь заявительницы.

«То есть я отправляю 7-летнюю дочку в школу для обучения письму и счету, а получаю видеознакомства со взрослыми мужиками», — отметила мама девочки.

Ранее сообщали, какие «сюрпризы» готовит украинцам Госбюджет-2022: учителя и врачи – без зарплат, ученики – без книг.

Как сообщал Знай.ua, школьника с сотрясением мозга отправили домой: не видели ни учитель, ни медсестра.

Знай.ua писал, после Дня учителя педагогов обрадовали «европейскими» зарплатами: от 19 до 170 тысяч гривен.

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