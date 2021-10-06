Погода сегодня — что надеть на улицу 6 октября

Украинцы продолжают наслаждаться солнечной погодой. Похоже, это именно та теплая осень, которую мы ждем каждый год, поэтому, пока есть время, стоит похвастаться модными луками.

Подробности — в сюжете «Национального утра» на Апостроф TV.

В центральных регионах и на севере страны синоптики прогнозируют +12 … +14 днем, и +3 … +5 ночью. Сложные, вязаные свитера белого цвета — самые модные модели сезона осень-зима.

Белый цвет прекрасно подчеркнет любой образ. Главное правило: чем сложнее сочетание тканей и фактур, тем лучше.

На востоке Украины температура составит +13 … +15 днем, которая ночью снизится до +5 … +7. Если вам по душе экстравагантные модели, обратите внимание на асимметричные свитера. Они могут быть укороченными или удлиненными, с объемными рукавами или вообще иметь только один рукав.

Такая вещь акцентирует ваш лук и откроет широкое поле для экспериментов с многослойностью. Сочетать трендовые свитера можно с джинсами-скинни, брюками-палаццо или легкими платьями.

На юге страны температура с +15 … +17 днем изменится до +5 … +7 ночью. Пышная юбка-пачка снова в моде. Или, как ее еще называют, юбка Кэрри Брэдшоу, главной героини всем известного сериала, который так любят женщины. Этот предмет гардероба мгновенно сделает ваш образ просторным и романтичным.

Самый простой способ носить юбку-пачку — сочетать ее со спортивным свитшотом, водолазкой или кроп-топом, чтобы добавить контраста. Что касается обуви, подойдут элегантные ботильоны, или массивные сапоги.

На западе Украины ожидается +13 … + 15 днем и +2 … +4 ночью. Мужчинам дизайнеры предлагают в этом сезоне носить брюки-карго. Это базовый элемент гардероба с большими, практичными карманами, которые сейчас выполняют функцию аксессуаров.

Брюки-карго достаточно функциональная вещь, их можно носить со стегаными куртками, рубашками, свитерами, кедами и громоздкими ботинками. Главное — не переборщить с суровостью и не превратиться в истинного лесоруба.