Новый Volkswagen Multivan T7 начали выпускать в Ганновере

Производители немецкого концерна Volkswagen начали сборку обновленной модели Multivan T7.

Источник: avtodream.org

Серийный выпуск осуществляется на заводе в Ганновере, расположенном в Германии. На сегодняшний день, это одна из самых ожидаемых моделей марки. Автомобиль будет доступен только в единственной версии, предназначенной для пассажирских перевозок, как большой минивэн с возможностью расположить в салоне до девяти человек, сосуществующий еще пару лет с нынешним более коммерческим T6.1.





Для сборки использована модульная платформа, которая носит название MQB Evo. Кроме того, на заводе в Ганновере, в феврале 2022 года будет производиться новый электрический фургон Volkswagen ID.

Под капотом может быть установлен 1,5 или 2,0-литровый мотор. Их мощность 130 и 204 лошадиных силы соответственно. Также будет представлена модификация, оснащенная гибридом. Его суммарная отдача 217 лошадиных сил. Вместе с ними работает механическая или автоматическая коробки передач.