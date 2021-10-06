После обнародования видео Офис Зеленского отреагировал на скандал с нападением на журналистов

В Офисе президента заявили, что считают логичным по меньшей мере отстранение председателя Укрэксимбанка Евгения Мецгера после нападения руководства банка на журналистов. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В Офисе заявили, что поведение представителей банка недопустимо.

«Свобода слова принадлежит к фундаментальным ценностям в Украине. Поэтому обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость», – говорится в сообщении.

Подоляк напомнил, что Национальная полиция и Наблюдательный совет Укрэксимбанка сделали соответствующие заявления. Нацполиция начала уголовное производство, а наблюдательный совет заявил о проведении проверки в рамках правил, утвержденных для государственного банка.

«Правила уважения к журналистской работе и форматы предоставления доступа к общественно важной информации давно наработаны, и не может быть причины, чтобы их соблюдать», – сказал он.

В Офисе президента заявили, что по меньшей мере представляется логичным решение об отстранении от занимаемой должности председателя правления банка.

«Чтобы не было ни одного, даже гипотетического препятствия для расследования и проверки», – комментирует Подоляк.

«Как максимум для нивелирования ущерба банку и государству нужны, возможно, и более жесткие кадровые решения в финансовом учреждении. Институциональные механизмы для выхода из такой ситуации предусмотрены, и они должны сработать», – резюмируют в Офисе.

Напомним, что 4 октября в государственном Укрэксимбанке во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете было совершено нападение на журналистов «Схем».

В государственном Укрэксимбанке, где произошло нападение на съемочную группу проекта «Схемы», обвинили журналистов в попытке завладения банковской тайной. На следующий день после конфликта на сайте банка появилось их объяснение ситуации.

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка под вечер 5 октября обнародовал заявление по поводу конфликта.

По процессуальному руководству Голосеевской окружной прокуратуры города Киева начато расследование в уголовном производстве по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы «Схемы» издания «Радио Свобода» в государственном Укрэксимбанке (ч. 1 ст. 171 УК Украины).

На восстановленном видео есть вся запись инцидента. Интервью, вопрос журналиста и все, что происходило дальше. В частности, зафиксированы указания Евгения Мецгера забрать у журналистов технику и «забрать кассеты» и «вычистить все это г*но».