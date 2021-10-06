Цена на газ — сколько стоит в Европе 6 октября

Цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures достигла рекордных 133,125 евро за МВт/ч, или $1594 за тысячу кубометров.

Свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

С 1 июля цена выросла вчетверо, с 26,348 евро за МВт-час.

В ответ на рекордное поднятие цен, пять стран Европейского союза — Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция приняли решение провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе, сообщил журналист Bloomberg Хавьер Блас в Twitter.

«Что касается газа, функционирование его европейского рынка следует расследовать, чтобы понять, почему текущие газовые контракты оказались недостаточны», — говорится в заявлении.

Страны также призвали установить общие правила по объемам запасов газа, чтобы смягчить скачки цен. Кроме того, они предложили повысить координацию при закупках с целью усиления переговорных позиций.

Причиной роста цен на газ в Европе до сих пор является ограничение поставок газа Газпромом. В понедельник, 4 октября оператор газопровода «Северный поток-2» заявил, что началась процедура заполнения газом первой нитки трубопровода.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия хочет сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2».