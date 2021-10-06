Дмитрий Дикусар превратился в Ди Каприо на «Танцюють всі»

Ольга Харлан, фото с Instagram

Одной из участниц данного шоу является украинская фехтовальщица Ольга Харлан Пару ей составил известный танцовщик и хореограф, бывший известной певицы Ирины Билык Дмитрий Дикусар.

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На последнем выпуске «Танців з зірками», который состоял 4 октября, прошел вечер кино. Пара Харалн и Дикусар решили попробовать себя в образах Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Легендарная история любви на паркете шоу «Танцы со звездами» ❤️ Ольга Харлан @olgakharlan и Дмитрий Дикусар @dikusardmitriy перевоплотились в образы из фильма «Титаник»! Правда это было очень красиво?

, — сообщается на инстаграм-портале шоу.

Напомним, Нина Матвиенко отпустила сына в монастырь не просто так: «чтобы спасти душу». Нина Матвиенко призналась, как отреагировала на решение сына стать монахом.

Также мы сообщали, что участница «Танцев со звёздами» Наталия Холоденко назвала главную проблему украинских женщин. Ее размышления посвящены так называемому «Комплексу отличницы».

Помимо этого портал Znaj.ua писал, что любящий отец похудел для сына на 140 килограмм. Житель Кубани Александр Тесля похудел на сто сорок килограмм за два года. Теперь его не узнают старые друзья и родственники.

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