Глобальный сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram: соцсети разразились мемами (ФОТО)

Сбой дал повод вспомнить уже забытые приложения и мессенджеры.

Вчера около 19 часов произошел сбой в работе крупнейших сервисов — Instagram, Facebook и WhatApp — которыми пользуются миллионы людей каждую минуту. Сначала казалось, что проблему решат быстро — ведь такие сбои не редкость, но ситуация оказалась более, чем серьезной, передает Главком.

Люди не могли связаться с родными, близкими и посмотреть новости. В эту проблему активно подключился Telegram, который предложил переходить к ним. Кроме того, неожиданно поднялся Twitter и несколько других приложений, уже фактически забытых.

Ближе к ночи проблемные сервисы вернулись к нормальной работе, но пользователи сети за это время успели создать тысячи смешных шуток. Собрали для вас подборку самых смешных.