Нашивки позволяют создать особенный, уникальный стиль, объединить команду, декорировать предметы гардероба, которые уже поднадоела и просто выразить свой неповторимый стиль. Главное преимущество такого изделия в том, что они легко крепятся и снимаются с одежды.

Компания vishivka-plus изготавливает нашивки компьютерным способом, благодаря этому клиенты получают прочные, качественные и долговечные нашивки. Даже при регулярной стирке и глажке они не выцветают и не линяют.

Vishivka-plus долгие годы производит шевроны и нашивки, а также предлагает услуги компьютерной вышивки. Нашивки и шевроны используются в различных сферах — их носят военные, их можно встретить на формах учащихся в университетах и академиях, их носят работники больших компаний и заведений сферы обслуживания. Если вам нужна нашивка на одежду, заказать в Киеве ее можно для любых целей, даже не имея полностью готового эскиза.

Vishivka-plus: компьютерная вышивка и изготовление нашивок

При оформлении заказа на сайте, менеджер рассчитает для вас индивидуально стоимость. Она формируется в зависимости от параметров и особенностей заказа, также на нее влияет сложность нашивки и объем тиража. Чтобы узнать четкую стоимость вашего заказа, пришлите на указанный электронный адрес ее эскиз, а менеджеру сообщите все ваши пожелания, объем заказа, размер вышивки и необходимый способ крепления. После этого менеджер сообщит вам стоимость.

Если вы постоянный клиент или у вас оптовый заказ, то для вас стоимость будет ниже. Помимо этого, если вас устроит нашивка, созданная по существующему дизайну, например, это могут быть военные шевроны или нашивки-флаги, то в таком случае стоимость тоже будет ниже.

Сроки изготовления нашивок тоже влияют на конечную стоимость работы. Обычно изготовление заказа занимает несколько дней, в зависимости от тиража, однако при необходимости возможно и оперативное изготовление, обязательно уточняйте такие детали с менеджером.

Где заказать качественные нашивки вы уже знаете, главное от вас — это предоставить качественное изображение того, что долго быть перенесено на нашивку. Дизайнер переводит изображение в необходимый формат для вышивальной машины, его работа тоже влияет на итоговую стоимость заказа. После разработки дизайна следует этап создания нашивки — количество стежков влияет на цену заказа, уточнить их количество также можно у менеджера.

Готовую нашивку компания может самостоятельно приделать к нужному изделию, либо же обработать специальной термоклейкой пленкой, благодаря которой вы сможете самостоятельно в домашних условиях прикрепить нашивки утюгом к одежде.