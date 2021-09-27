В Минздраве рассказали о противопоказаниях к COVID-вакцинации

Каковы противопоказания к COVID-вакцинации, рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

«Большее количество людей считает, что имеет какие-то медицинские противопоказания. Но во время консультации у своего врача их убеждают, что их состояние не является медицинским противопоказанием к вакцинации от коронавирусной болезни», — рассказал Кузин в интервью РБК-Украина.

По его словам, если говорить о сердечно-сосудистых болезнях — это не противопоказания, а наоборот — показания для проведения вакцинации. Потому что человек, имеющий тяжелые сопутствующие неинфекционные болезни, потенциально в более тяжелой форме переносит коронавирус.

Как пояснил главный санитарный врач, возможность возникновения аллергических реакций при вакцинировании должен оценивать семейный врач каждого пациента.

«В зависимости от течения той или иной болезни, она (аллергическая реакция — ред.) может стать абсолютным медицинским противопоказанием. Это также зависит от типа вакцины, от возраста, он анамнеза аллергических реакций, был ли человек вакцинирован вообще, как он перенес первую прививку, если таковая была», — пояснил Кузин.

Он отметил, что назвать какие-то универсальные пять-шесть противопоказаний просто невозможно, потому что они довольно сильно зависят от состояния каждого конкретного человека.

«Общие противопоказания к каждой вакцине указаны в инструкции, мы везде подчеркиваем это и разъясняем особенности каждой вакцины», — уточнил санврач.

Он пояснил на примере, что не рекомендуется прививка беременных вакциной CoronaVac, так как нет доказательной базы, не было проведено исследований.

«Поэтому, если врач не может принять решение о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний, или не может посоветовать определенную стратегию по вакцинации — я бы советовал просто заменить врача и подписать декларацию с другим», — резюмировал главный санврач.

С начала вакцинальной кампании, то есть с 24 февраля, в стране против COVID-19 привито более 6,7 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – более 5,4 млн.

В Министерстве здравоохранения ожидают пик заболеваемости COVID-19 в Украине примерно на ноябрь, однако если количество заболевших продолжит расти, то эпидситуация может значительно ухудшиться уже в октябре.