15 любимых профессий ведущей «Орла и Решки» Регины Тодоренко

Украинская телеведущая, певица, композитор и блогер. Наиболее известна как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!» Регина Тодоренко активно ведет свою страничку в Instagram и делится разными интересными темами со своими 8,2 млн. подписчиками. И на этот раз девушка решила поднять тему профессий в ее жизни. Оказывается, их у Регины было 15.

, — начинает свой пост звезда.

Потом девушка поделилась одним очень интересным исследованием касаемо профессий:

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«Читала недавно интересную статью о поколении альфа. Суть в том, что наши дети скорее всего обязаны будут освоить около 5ти профессий за свою жизнь, чтобы влиться в современность будущего мира. Удивилась этому научному исследованию: при нынешнем информационном потоке не успеваешь 2 профессии осилить, а тут 5🤔.»

Оказывается. девушка недавно проходила терапевтическое исследование и на нем она всерьез задумалась сколько профессий успела поменять за свою молодую жизнь:

«Недавно, проходя терапевтический тест, я отвечала на вопрос «кем Вы работали?» Проанализировав, я и сама прозрела, какую интересную жизнь уже прожила, и сколько всего за плечами.»

И так, какие же профессии освоила девушка:

«Вот, что обнаружила. Я работала: 1. Поэтессой — продавала свои стихи в газету. 2. Аниматором на утренниках. 3. Хореографом(постановки свадебных номеров🙈). Да, и такое было☺️. Преподавала деткам пластику. 4. Промоутером(раздавала флаеры на Дерибасовской). 5. Певицей в группе RealO. 6. Композитором для своей же группы, а впоследствии для себя написала альбом “Fire”. 7. Автором текстов песен для множества исполнителей, некоторым писала целые альбомы под псевдонимом «Петрович»(позже расскажу, почему взяла псевдоним, но было очень страшно рассказывать, что я — это я). 8. Режиссером клипов. 9. Актрисой (сериал, спектакль). 10. Телеведущей 10тка разных шоу-проектов). 11. Инвестором (недвижимость/крипта). 12. Журналистом всех своих проектов. 13. Ведущей корпоративов, свадеб, церемоний награждения. 14. Спикером крупных мероприятий. 15. Продюсером шоу и своего собственного бренда.»

Тодоренко волнуется, что могла даже забыть какую-то профессию:

«Пишу и думаю, может, я что-то ещё забыла 🤣.»

Напомним, что Alyona Alyona внезапно рассказала Насте Каменских о свадьбе: «Запомнить это, как самое яркое».

Также, Знай.юа писал, что Николай Басков ищет девушку для создания семьи: «Хочу, чтоб мои дети…».

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