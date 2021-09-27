Названа незвичайна, але корисна каша на сніданок

Згідно з легендою, в стародавньому Китаї тільки імператорам дозволялося їсти чорний рис, який солодший коричневого і має жувальну текстуру. Простому народу було заборонено вирощувати або їсти такий рис

Сьогодні чорний рис не заборонений, і знайти його можна не тільки в Китаї, але і на полицях звичних магазинів. Каша з цієї крупи на сніданок зробить початок дня більш здоровим і зарядить необхідною енергією. Чорний рис має безліч корисних властивостей для організму людини і є хорошим джерелом клітковини.

Ця крупа має антиоксидантні та протизапальні властивості. Високий вміст в чорному рисі таких речовин, як антоціани, робить її особливо цінною.

Для серцево-судинної системи. Дослідження показало, що екстракт чорного рису може надавати кардіозахисну дію на пацієнтів з ішемічною хворобою серця, пригнічуючи запальні чинники.

Проти окисного стресу. Вчені з’ясували, що багатий антоціаном екстракт тайського чорного рису знижує рівень окисного стресу. Це, в свою чергу, дозволяє знизити ризик багатьох небезпечних захворювань, в тому числі раку.

Для нирок і печінки. Вчені також вважають, що чорний рис захищає печінку і нирки від пошкоджень за рахунок своїх протизапальних і антиоксидантних властивостей.

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