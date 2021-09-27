Погода пожалеет украинцев перед отопительным сезоном, синоптик Диденко обрадовала прогнозом

Известный украинский синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе. Прогноз на вторник, 28 сентября, чего ожидать от температурных качель.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, активным пользователем которой является. Регулярно там появляются посты об изменении синоптической ситуации.

В ближайшие несколько дней погоду в Украине определит антициклон с необычным названием Lioba. Небо будет малооблачным, но с утренними туманами. Днем солнце, а ночи холодные, и что самое главное — практически без осадков.

Не стоит ожидать дождей и во вторник, 28 сентября. Лишь кратковременные в Полтавской, Харьковской и Сумской области. Может застать и западную часть страны.