Погода пожалеет украинцев перед отопительным сезоном, синоптик Диденко обрадовала прогнозом

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Известный украинский синоптик Наталка Диденко рассказала, какой будет погода в Украине на этой неделе. Прогноз на вторник, 28 сентября, чего ожидать от температурных качель.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, активным пользователем которой является. Регулярно там появляются посты об изменении синоптической ситуации.

В ближайшие несколько дней погоду в Украине определит антициклон с необычным названием Lioba. Небо будет малооблачным, но с утренними туманами. Днем солнце, а ночи холодные, и что самое главное — практически без осадков.

Не стоит ожидать дождей и во вторник, 28 сентября. Лишь кратковременные в Полтавской, Харьковской и Сумской области. Может застать и западную часть страны.

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Далее будет сплошной антициклон — сухо и солнечно, бабье лето вернулось.

Температура воздуха будет слегка бодрящей. Ночью от 5 до 12 градусов тепла, а вот днем может дойти вплоть до 16. На пару градусов теплее может быть на Закарпатье и на Юге.

Погода в Украине 28 сентября, фото: Facebook

Погода в Украине 28 сентября, фото: Facebook

В Киеве во вторник, 28 сентября, как и всю неделю, будет солнечная, малооблачная погода. Ночью будет холодно, а вот днем светить и греть солнце. Осадков не будет, а вот температура воздуха колебаться будет от 11 до 15 градусов тепла.

Погода всеми силами кричит, что нужно проводить больше времени на свежем воздухе, и не сидеть дома.

Погода в Украине 28 сентября, фото: Facebook

Погода в Украине 28 сентября, фото: Facebook

«Поэтому — побольше движения, наблюдений за красивой природой, когда еще полно листочков, астр, георгинов и бархатцев, побольше встреч, деловых или дружеских. Словом, осень подходит к вершине, когда явно не жарко; нет депрессивных голых дождей, много солнца. Хорошее время)» — подытожила синоптик.

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