Назван указывающий на проблемы с сердцем неожиданный симптом

Отек в области лодыжек может быть симптомом повышенного кровяного давления и наличия заболеваний сосудов и сердца.

«Если у вас опухшие лодыжки, это может указывать на риск не только высокого кровяного давления, но и сердечной недостаточности», — полагают эксперты британской благотворительной организации Blood Pressure UK. По словам медиков, повышенное кровяное давление заставляет сердце работать с большей нагрузкой.

«С течением лет это дополнительное усилие может привести к тому, что сердечная мышца станет толще и станет менее эффективной при циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию», — объяснили специалисты.

Также опухшие лодыжки могут быть побочным действием некоторых лекарств от кровяного давления, в частности блокаторов кальциевых каналов.

В ряде случаев отек лодыжек может быть признаком того, что другие жизненно важные органы, такие как печень или почки, не функционируют должным образом.

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