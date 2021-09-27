alyona alyona рассказала, о какой свадьбе мечтает

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona подумала, какую бы она хотела устроить себе свадьбу.

Артистка призналась «Світському життю», что не хочет устраивать себе официальное празднование. Она считает, что это уже давно устарело.





«Очень многие люди придут на это застолье. Они будут обсуждать, в чем одеты молодожены, сколько пищи и выпивки. Я такого не хочу», — поделилась исполнительница.

Звезда признается, что хотела бы провести этот день в другой стране. Алена мечтает устроить свадьбу в Лас-Вегасе.

«Мне кажется, гораздо лучше поехать в какую-то страну. И все эти деньги прокатать и прогулять. Запомнить это», — говорит исполнительница.

Кстати, она также рассказала, как они со своим парнем поделили домашние обязанности. Она говорит, что делают все поровну.

«Если у меня есть свободное время, то я могу что-то приготовить, сходить в магазин и купить кулинарию. Когда у него больше свободного времени, то он больше занимается уборкой. Потому что мои вещи всегда сложены, а он любит все оставлять, а потом сам после себя убирать. Ну я не против. Меня это устраивает «, — призналась артистка.

ТСН