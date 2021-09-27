alyona alyona рассказала, о какой свадьбе мечтает

Украинская рэп-исполнительница alyona alyona подумала, какую бы она хотела устроить себе свадьбу.
Артистка призналась «Світському життю», что не хочет устраивать себе официальное празднование. Она считает, что это уже давно устарело.
«Очень многие люди придут на это застолье. Они будут обсуждать, в чем одеты молодожены, сколько пищи и выпивки. Я такого не хочу», — поделилась исполнительница.
«Мне кажется, гораздо лучше поехать в какую-то страну. И все эти деньги прокатать и прогулять. Запомнить это», — говорит исполнительница.
Кстати, она также рассказала, как они со своим парнем поделили домашние обязанности. Она говорит, что делают все поровну.
ТСН