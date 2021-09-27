На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6 баллов

В понедельник, 27 сентября, на популярном у украинских туристов греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 6 баллов.

Об этом сообщает Геологическая службы США.

Толчки были зафиксированы в 9:17 по киевскому времени. Эпицентр находился на глубине 8,7 км в 7 км от города Трапсано. В настоящее время нет информации о пострадавших и ущербе.

Как сообщает Геослужба США, при магнитуде в 6 баллов ощущаются сильные колебания земной поверхности, однако разрушения будут легкими.

Напомним, утром 23 сентября в Украине произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера. Источник землетрясения находится на территории Тернопольской области в районе города Чортков, на глубине 6 км.