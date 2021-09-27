Джамала в жарких объятиях юноши рассказала, куда посылать: “Мы так ждем”

Украинская певица Джамала, которая принесла нашей стране победу на Евровидении 2016, опубликовала видео с бэкстейджа нашумевшего шоу “Танцы со звездами”.

Видео певица опубликовала в своем Instagram. На кадрах видно, как артистку сначала гримируют, а затем она показывает жаркий танец со своим напарником. «Отправляйте 07 на номер 7914 во время эфира, ведь от ваших голосов зависит наше будущее на паркете «Танцев со звездами!», — обратилась к поклонникам Джамала.

Напомним, что в этом сезоне партнером Джамалы стал профессиональный танцор Антон Нестерко. Он не только талантливый хореограф и танцор, но также спортсмен, тренер и судья. Нестерко стал единственным украинцем, вошедшим в полуфинал Blackpool Dance Festival в категории “Профессионалы”.

Джамала вместе с партнером заинтриговали украинцев, сообщив, что их ждет “новый танец, характер, ритм”, и это еще одно испытание, в котором участникам как никогда пригодится поддержка фанатов. Джамала и Нестерко в национальных костюмах крымских татар исполнят номер, который так и называется — “Крымскотатарский танец”. Он обещает быть проникновенным и чувственным, как и всё, чего касается творческая энергия Джамалы. Будучи пятикратным чемпионом Украины, Нестерко позаботится о том, чтобы все было идеально.