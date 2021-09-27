В Беловодске в ДТП погиб сотрудник полиции

Вчера, 26 сентября, в 01.40 в полицию поступило сообщение о том, что в пгт. Беловодск произошло дорожно-транспортное происшествие и есть пострадавшие.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

Предварительно установлено, что в пгт. Беловодск по ул. Центральной на кольцевом перекрестке произошло ДТП с участием 31-летнего (сотрудник полиции Беловодска находился вне службы) водителя автомобиля «Nissan Rogue».

Водитель совершил наезд на бордюр с последующим столкновением с опорой освещения, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля. Мужчина, не приходя в сознание, погиб на месте. 32-летний пассажир телесных повреждений не получил, от госпитализации отказался.

По данному факту следователями ГБР под процессуальным руководством прокуратуры открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).