Зачем в Украине используют зеленку — доктор Комаровский дал неожиданный ответ

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее рассказал о вреде популярных народных методов лечения простуды у детей, заявил, что популярная в Украине «зеленка» не имеет никакого лечебного эффекта.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина 24».

«Зеленка, или раствор бриллиантового зеленого, это лекарственный препарат, никакого отношения к цивилизации, медицине, XXI веку, страховой медицине не имеющий. Она не используется ни в одной стране мира, у нее нет никаких лечебных свойств … В целом это лекарство, производство и продажа которого давно должны прекратиться«, — сказал он.

Врач также развеял миф, якобы при ветрянке зеленка помогает заживлению прыщей. Многие до сих пор думают, что когда ветряночные прыщи мажут зеленкой, они от этого заживают, но это не так. Изначально ее использовали как маркер заразности ребенка — если прыщи перестали появляться, то через пять дней ребенок незаразен.

«Поэтому мама каждое утро мазала прыщи зеленкой, на следующее утро смотрела, появились ли новые, и тоже мазала зеленкой. А когда в один прекрасный день не видела новых ненамазанных прыщей, надо было посчитать еще 5 дней. Потом нашлись другие методы, зеленка фактически была маркером заразности. Можете мазать фломастером, синькой, йодом, татуировки лепить. Это просто позорище медицины«, — резюмировал Комаровский.

Ранее мы рассказывали, что доктор Евгений Комаровский дал украинцам советы, как защититься от «Дельта» штамма коронавируса.