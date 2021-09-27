Владимир Дантес случайно слил интимное видео для Нади Дорофеевой

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Владимир Дантес удивил поклонников оригинальным танцем. Соответсвующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Супруг известной украинской певицы и экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсетях. На нем у него гораздо меньше подписчиков, чем супруги, тем не менее посты Дантеса активно комментируются и лайкаются. В частности, на Инстаграм Дантеса подписано 641 тысяча фолловеров, а на ТикТок — 87 тысяч.

Владимир Дантес и Дорофеева, фото с Instagram

Владимир Дантес и Дорофеева, фото с Instagram

26 сентября певец опубликовал видео с забавным танцем в одной из социальных сетей. Видео длится всего одиннадцать секунд, однако этого время достаточно молодому мужчине, чтобы подурачиться.

@vladimirdantes

Когда хотел отправить танец любимой, но залил его в тикток

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♬ Let’s Groove — absolutesnacc

Когда хотел отправить танец любимой, но залил его в тикток

, — сообщил он.

Фолловеры начали активно комментировать данный пост, отмечая забавный стиль украинского певца.

Хорош! И танец хорош, и Владимир хорош. Талантливый молодой человек»; «Так достала коленка до носа или нет?»; «Еще б чуть-чуть и коленкой по носу

, — отмечают они.

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