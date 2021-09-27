Владимир Дантес случайно слил интимное видео для Нади Дорофеевой

Владимир Дантес удивил поклонников оригинальным танцем. Соответсвующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Супруг известной украинской певицы и экс-солистки группы «Время и Стекло» Нади Дорофеевой Владимир Дантес время от времени выкладывает забавные посты на своей странице в соцсетях. На нем у него гораздо меньше подписчиков, чем супруги, тем не менее посты Дантеса активно комментируются и лайкаются. В частности, на Инстаграм Дантеса подписано 641 тысяча фолловеров, а на ТикТок — 87 тысяч.