Игры котенка попали на видео и рассмешили Сеть (ВИДЕО)

Многим знакомо выражение «Все лучшее — детям». Но пушистый герой этого видео доказывает, что на самом деле все лучшее, даже детское кресло-качалка, всегда достается только котейкам. Сразу понятно, что коту кресло нужно намного больше: ведь оно отлично помогает ему отдыхать. Где еще он сможет так удобно разлечься и спокойно поиграть? Было бы идеально, если бы кто-нибудь еще и вискасом с ложечки покормил или принес стакан молока с трубочкой и зонтиком.
Комментаторов рассмешил развлекающийся в детском кресле котофей.
Ахах, кайфарик такой.
Счастливое детство у котика.
Все удобства для мохнатого ребенка, правильно.
Отличная жизнь у кота.
Так вот для чего это кресло, а мы то думали.