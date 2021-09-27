Игры котенка попали на видео и рассмешили Сеть (ВИДЕО)

Многим знакомо выражение «Все лучшее — детям». Но пушистый герой этого видео доказывает, что на самом деле все лучшее, даже детское кресло-качалка, всегда достается только котейкам. Сразу понятно, что коту кресло нужно намного больше: ведь оно отлично помогает ему отдыхать. Где еще он сможет так удобно разлечься и спокойно поиграть? Было бы идеально, если бы кто-нибудь еще и вискасом с ложечки покормил или принес стакан молока с трубочкой и зонтиком.

Комментаторов рассмешил развлекающийся в детском кресле котофей.

Ахах, кайфарик такой.

Счастливое детство у котика.

Все удобства для мохнатого ребенка, правильно.

Отличная жизнь у кота.

Так вот для чего это кресло, а мы то думали.