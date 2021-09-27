Досрочные парламентские выборы в Украине — как Слуги народа готовятся к ним

Президентские «слуги», готовясь к парламентским и президентским выборам, намерены активизировать работу с молодежью. Руководство «Слуги народа» (СН) планирует создавать TikTok-дома (творческое объединение молодых блогеров, которые проживают под одной крышей и совместно генерируют контент), привлекать активную молодежь для работы в общественном секторе, а также развлекать ребят вечеринками с участием лидера фракции СН Давида Арахамии.

В ОП рассчитывают при правильной обработке молодежи добавить себе в рейтинг дополнительных 5 пунктов. Как стало известно «Апострофу», курирует направление работы с молодежью замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

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Может показаться, что до выборов еще далеко, но по факту готовиться к ним нужно уже сейчас. Учитывая, что нынешняя Рада была избрана досрочно, согласно Конституции, следующие парламентские выборы должны пройти осенью 2023 года – примерно за полгода до выборов президента. Для команды Владимира Зеленского в этой «рокировке» заключается большой риск, но подробнее об этом будет сказано ниже.

Молодежное движение СН «Зе!Молодежка» впервые всплыло в информационном пространстве летом, когда в Скадовске «слуги» организовали молодежный лагерь. Формально там занимались политической подготовкой. Лекторами и менторами выступили глава СН Александр Корниенко, Давид Арахамия и около десяти народных депутатов от монобольшинства. Они вместе с молодыми людьми разрабатывали политические и социальные проекты.

Невзирая на внешний флер серьезности, гвоздем программы стала дискотека, на которой в качестве диджея выступил Давид Арахамия, что вызвало неоднозначную реакцию среди политиков, экспертов и журналистов. Учитывая, что «Слуга народа» представляет собой лишь партийную «пристройку» к президентскому Офису, возник закономерный вопрос: к чему такой «перфоманс»?

«Молодой электорат впервые получилось завлечь в ходе прошлой президентской кампании. Из электоральных 25% Владимира Зеленского треть составляют молодые люди. «Слуги» пытаются их удержать. Ведь для молодых избирателей все хорошо, пока папа с мамой дают деньги на пиво и дискотеку. Задумка партии власти как бы правильная, но с исполнением, как всегда, могут возникнуть проблемы», — пояснил в беседе с «Апострофом» политический аналитик Александр Кочетков.