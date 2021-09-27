В ОРЛО грудной ребенок опрокинул на себя ковшик с кипятком: малыш в реанимации

Во временно неподконтрольном Антраците получил ожоги 11-месячный мальчик.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Так, от сотрудников городской больницы поступило сообщение, что в реанимацию с диагнозом «термический ожог грудной клетки, верхних и нижних конечностей» поступил 11-месячный мальчик. Общая площадь ожога составила 10% от всего тела.

Со слов родственников удалась установить, что ребёнок находился дома вместе с прабабушкой и 7-летней сестрой. На печке стоял ковшик с кипятком, мальчик к нему потянулся и перелил всё содержимое на себя.

Ребёнок находится в состоянии средней тяжести.