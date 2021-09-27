Главное за ночь: новый «Азаров» в Украине, будущая невеста в семье Кошевого, цены на мясо и овощи, перемены у Огневич на Холостячке

Мэр не смог связать двух слов на украинском языке: Азаров 2.0

Речь идет о Сергее Лупашко, который поздравлял с 267-леием города Кодыма. Он старался читать с листочка, но видно, что он плохо понимает текст на украинском языке. По этой причине он сделал много глупых ошибок.

Запнувшись в начале несколько раз, он взял паузу, чтобы надеть очки. Объяснил, что он якобы не видит текста. Но оптический прибор ему не помог, и он продолжил зачитывать поздравление на ломаном украинском.

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