Главное за ночь: новый «Азаров» в Украине, будущая невеста в семье Кошевого, цены на мясо и овощи, перемены у Огневич на Холостячке

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Мэр не смог связать двух слов на украинском языке: Азаров 2.0

Речь идет о Сергее Лупашко, который поздравлял с 267-леием города Кодыма. Он старался читать с листочка, но видно, что он плохо понимает текст на украинском языке. По этой причине он сделал много глупых ошибок.

Запнувшись в начале несколько раз, он взял паузу, чтобы надеть очки. Объяснил, что он якобы не видит текста. Но оптический прибор ему не помог, и он продолжил зачитывать поздравление на ломаном украинском.

Как встречать Новый 2022 год разным знакам зодиака: подробная инструкция

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Астрологи рассказали, как встречать Новый 2022 год разным знакам зодиака.

В следующем году каждый имеет возможность достичь любых целей, передает astrorok.ru. Однако для этого следует хорошо подготовиться и быть внимательным.

Новый год. Фото: УНИАН

Новый год. Фото: УНИАН

Новый год. Фото: УНИАН

Предлагаем гороскоп для разных знаков зодиака, которые сможет прояснить, как встречать новый год Тигра.

13-летняя дочь Евгения Кошевого из «Квартал 95» в откровенном наряде доказала папе, что она давно уже не ребенок: глаза слепит

Известный украинский актёр кино, шоумен, телеведущий Евгений Кошевой не только успешный мужчина, но и примерный семьянин. Комик счастлив в браке уже 14 лет, а также воспитывает двух талантливых дочерей Варвару — 13 лет и Серафиме — 7 лет.

Скриншот с Instagram

Скриншот с Instagram

В этот раз Варвара пошла к папе на работу в «Вечірній квартал». Сначала девушка показала всем своим 12, 7 тыс. подписчикам свои ножки в колготках с высокими кожаными сапогами и очень коротким облегающим платьем.

Свинина — 140 грн, а картошка по 9 грн: украинцам показали новые цены на самые важные продукты

Для жителей и гостей украинской столицы появились важные новости. Так, в Киеве за месяц подорожали некоторые продукты питания. Тем не менее по оценкам экспертов, некоторые продукты все таки стали дешевле.

Супермаркет, кадр из видео

Супермаркет, кадр из видео

Так, за месяц на две гривны стала дороже птица (куриные тушки). В среднем килограмм будет стоить 74,39 грн за 1 кг. Куриное филе подорожало за месяц до 113,89 грн/кг, что на три гривны больше, нежели месяцев ранее.

Злата Огневич рассказала Кате Осадчей, к каким изменениям ее подтолкнуло участие в «Холостячке»: «Пребываю в …»

17 сентября на канале СТБ стартовал новый сезон шоу «Холостячка». Примечательно, что его главной героиней является знаменитая украинская певица, которая представляла нашу страну на Евровидении в 2013 году, Злата Огневич.

Все лето девушка участвовала в шоу Холостячка, а осенью в бархатный сезон она планирует отдохнуть с парой в океане.

«Насладиться отдыхом, любовью, счастьем» — рассказывает она.

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