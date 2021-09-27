Любимица Поплавского Аня Тринчер подвинула Ани Лорак

Великое событие произошло в творческой жизни украинской певицы и актрисы Анны Тринчер. Ее клип показали на главном торговом центре столицы.
Радостной новостью певица поделилась в своем Instagram. «1 200 000 просмотров, 300 000 клипов @gulliver.kyiv спасибо. Круто висеть на украинском Times Square одновременно с моим @voloshynxx Зайдите к нему гляньте!» – пишет Анна.
На видео к посту Тринчер безумно радуется событию вместе с блоггером Александром Волошиным. На заднем плане видно торговый центр «Gulliver». На экранах ТЦ идет клип к песне «PO GUBAM». На фоне играет сама песня.
В комментариях разгорелся настоящий пожар. Количество смайлов-огоньков трудно подсчитать. Также поклонники не скупятся на влюбленные смайлики.
Радость артистки понятна. Оказаться на билборде такого масштаба – честь для любой медийной личности. Такой шанс в жизни выпадает далеко не всем. 25 сентября на этом же экране появилась Ани Лорак.
Анна Тринчер — украинская певица и актриса. Анна представляла Украину на «Детском Евровидении 2015» в Болгарии. Она принимала участие во втором сезоне проекта «Голос. Дети» и стала суперфиналисткой шоу «Голос страны». Девушка снималась в сериале «Школа».
Напомним, ранее Ани Лорак после выхода украиноязычной песни появилась на билбордах в Киеве: «Возвращение?»
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