Любимица Поплавского Аня Тринчер подвинула Ани Лорак

Великое событие произошло в творческой жизни украинской певицы и актрисы Анны Тринчер. Ее клип показали на главном торговом центре столицы.

Радостной новостью певица поделилась в своем Instagram. «1 200 000 просмотров, 300 000 клипов @gulliver.kyiv спасибо. Круто висеть на украинском Times Square одновременно с моим @voloshynxx Зайдите к нему гляньте!» – пишет Анна.

На видео к посту Тринчер безумно радуется событию вместе с блоггером Александром Волошиным. На заднем плане видно торговый центр «Gulliver». На экранах ТЦ идет клип к песне «PO GUBAM». На фоне играет сама песня.

В комментариях разгорелся настоящий пожар. Количество смайлов-огоньков трудно подсчитать. Также поклонники не скупятся на влюбленные смайлики.