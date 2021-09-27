Назначение жилищных субсидий в Украине — названы нормы потребления газа, воды и электричества

С 1 октября в Украине нормативы потребления коммунальных услуг возвращаются к докарантинным, фактически сокращаясь в полтора раза. С этого дня субсидия будет назначаться на прежнюю норму.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минсоцполитики.

Нормы потребления газа:

при наличии газовой плиты (только для приготовления еды) – 3,3 кубометра в месяц на человека;

при наличии газовой плиты и отсутствии горячей воды и газового водонагревателя (приготовление еды и нагрев воды) – 5,4 кубометра;

при наличии и газовой плиты, и водонагревателя – 10,5 кубометра.

При наличии газового отопления, норма зависит от площади помещения – по 4 кубометра на 1 кв. метр. В отопительный сезон применяется особый коэффициент, который устанавливают в зависимости от типа дома и климатических условий региона.

Нормы потребления воды:

холодная вода (при наличии в доме горячей) — 2 кубометра на человека;

холодная вода при отсутствии горячей — 3,6 кубометра;

горячая вода — 1,6 кубометра;

водоотвод — 3,6 кубометра на одного человека.

Нормы потребления электроэнергии:

без электроплиты — 100 кВт-час в месяц на семью из одного человека плюс еще по 30 кВт-час на каждого дополнительного члена семьи (не более 220 кВт-час);

с электроплитой — 110 кВт-час на семью из одного человека плюс по 30 кВт-час на каждого дополнительного члена семьи (не больше 230 кВт-час);

с электроплитой без горячей воды -130 кВт-час на семью из одного человека плюс по 30 кВт-час на каждого дополнительного члена семьи (не более 250 кВт-час).

Для домов с электроотоплением норма составляет 30 кВт-час на 1 кв. метр площади. Как и в случае с газовым отоплением, во время отопительного сезона действует поправочный коэффициент.

Как писал «Апостроф», ранее в Минсоцполитики пояснили, какой доход дает право на получение субсидии.