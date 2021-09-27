Кому и почему стоит добавить орехи в свой рацион

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Орехи – это уникальный продукт, который содержит множество полезных элементов и витаминов. Диетолог Светлана Фус подсказала, как правильно их употреблять, чтобы получить максимум пользы.

Во-первых, она отметила важный фактор — орехи должны быть свежими, а не жареными. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

Кроме того, желательно приобретать орехи в скорлупе, потому что очищенные и упакованные в пакеты, ядра быстро окисляются и получают привкус прогорклого масла. Есть орехи лучше сырыми, чтобы сохранились все полезные жирные кислоты и витамин Е.

Не стоит выбирать подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи.

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Некоторые люди стараются избегать орехов из-за страха набрать лишний вес. Это высококалорийный продукт, потому что в нем много жиров.

Тем не менее, польза орехов давно доказана – люди, употребляющие этот продукт, реже страдают от ишемической болезни сердца, онкологических болезней и у них меньше риск преждевременной смерти.

Употреблять орехи нужно примерно по 20 г в день – так они не повлияют на вашу фигуру.

Орехи противопоказаны тем людям, которые склонны к белковой аллергии или заболеваниям ЖКТ.

«Светлана, а обязательно перед употребление орехи вымачивать в воде? Если да, то зачем это делать?», «Спасибо за полезную информацию, как раз собрала орехи вчера дома, теперь буду с семьей подъедать», «Скажите пожалуйста, как тогда обработать орехи перед употреблением? Кешью, кедровые сложно купить в скорлупе», — пишут в комментариях читатели странички.

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