Кому и почему стоит добавить орехи в свой рацион

Орехи – это уникальный продукт, который содержит множество полезных элементов и витаминов. Диетолог Светлана Фус подсказала, как правильно их употреблять, чтобы получить максимум пользы.
Во-первых, она отметила важный фактор — орехи должны быть свежими, а не жареными. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.
Кроме того, желательно приобретать орехи в скорлупе, потому что очищенные и упакованные в пакеты, ядра быстро окисляются и получают привкус прогорклого масла. Есть орехи лучше сырыми, чтобы сохранились все полезные жирные кислоты и витамин Е.
Не стоит выбирать подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи.
Некоторые люди стараются избегать орехов из-за страха набрать лишний вес. Это высококалорийный продукт, потому что в нем много жиров.
Тем не менее, польза орехов давно доказана – люди, употребляющие этот продукт, реже страдают от ишемической болезни сердца, онкологических болезней и у них меньше риск преждевременной смерти.