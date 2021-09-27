Кому и почему стоит добавить орехи в свой рацион

Орехи – это уникальный продукт, который содержит множество полезных элементов и витаминов. Диетолог Светлана Фус подсказала, как правильно их употреблять, чтобы получить максимум пользы.

Во-первых, она отметила важный фактор — орехи должны быть свежими, а не жареными. От тепловой обработки большинство полезных свойств ореховых зерен теряются.

Кроме того, желательно приобретать орехи в скорлупе, потому что очищенные и упакованные в пакеты, ядра быстро окисляются и получают привкус прогорклого масла. Есть орехи лучше сырыми, чтобы сохранились все полезные жирные кислоты и витамин Е.

Не стоит выбирать подсоленные, а тем более подслащенные сахаром или медом орехи.