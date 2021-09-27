Фитофтороз не пройдет: как правильно хранить картошку

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Заканчивается сезон сбора картошки и заготовки ее на зиму. Что нужно сделать, чтобы картошка не гнила и не портилась? Разберем самые распространенные болезни картошки и способы борьбы с ними.

Как бороться фитофторозом.

Чтобы справиться с этой проблемой перенесите урожай на три недели в прохладное темное место с хорошей вентиляцией. Когда пройдет время, проверьте клубни. Те, на которых проявились пятна, необходимо удалить, а здоровую, которая лежала рядом с зараженной, нужно использовать в первую очередь.

Молодая картошка, скриншот: Youtube

Молодая картошка, скриншот: Youtube

При правильном хранении ваша картошка останется пригодной до следующего сезона

Как справиться с картофельной молью

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Это насекомое портит картофель так же, как и колорадские жуки. Она особо активна, если вы храните урожай в помещении. Чтобы уберечь картошку от этого вредителя, перед хранением опрыскайте овощ специальными биопрепаратами.

Что делать с проволочником

Место, где был обнаружен проволочник осенью нужно тщательно перекопать с аммиачной селитрой, известью или золой.

Взрослых особей проволочника приманивают картофельной кожурой. Разложите кожуру небольшими горками по участку, через пару дней проверьте их и уничтожьте скопившихся там жуков. Весной внесите в почву инсектициды.

Как бороться с кольцевой гнилью.

Клубни картошки нужно хранить при низкой температуре, примерно +1, +2 градуса. Если температура превышена – болезнь развивается мгновенно.

Напомним, ранее мы сообщали картошка гниет на полях: украинцев ждет подорожание второго «хлеба»

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Как сообщал портал «Знай.ua», украинцы «накормят» Лукашенко своей картошкой

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