Фитофтороз не пройдет: как правильно хранить картошку

Заканчивается сезон сбора картошки и заготовки ее на зиму. Что нужно сделать, чтобы картошка не гнила и не портилась? Разберем самые распространенные болезни картошки и способы борьбы с ними.

Как бороться фитофторозом.

Чтобы справиться с этой проблемой перенесите урожай на три недели в прохладное темное место с хорошей вентиляцией. Когда пройдет время, проверьте клубни. Те, на которых проявились пятна, необходимо удалить, а здоровую, которая лежала рядом с зараженной, нужно использовать в первую очередь.