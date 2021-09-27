Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни (ФОТО)

Если вам когда-то доводилось смотреть на изображение Нефертити или Юлия Цезаря, вам наверняка было интересно узнать, как эти и многие другие исторические личности могли выглядеть, если бы жили в наше время. К счастью, возможность узнать это, нам предоставила художница и графический дизайнер из Далласа Бекка Саладин, которая всегда питала слабость к истории и археологии. Комбинируя изображения исторических личностей и средства для редактирования, Бекка создает невероятно современные и реалистичные версии людей, которых мы могли увидеть только в фильмах и книгах по истории.

1.

Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой»



2.

Итальянский художник и учёный Леонардо да Винчи



3.

Екатерина Говард — пятая жена короля Англии Генриха VIII



4.

Екатерина II — Императрица и Самодержица Всероссийская



5.

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»



6.

Томас Джефферсон — один из авторов Декларации независимости и 3-й президент США



7.

Бывший Римский император Октавиан Август



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8.

Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт



9.

Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне



10.

Анна Клевская — четвёртая супруга английского короля Генриха VIII



11.

Фаюмские портреты — созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков



12.

Известная английская писательница Джейн Остин



13.

Королева Шотландии Мария I



14.

Виктория — королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии



15.

Матау-Татонка, вождь племени оглала сиу, известного как Медведь-Бык



16.

Елизавета Вудвилл — королева Англии, супруга короля Эдуарда IV



17.

Султан Египта Салах ад-Дин



18.

И, наконец, вот, как мог выглядеть солдат китайской армии



Источник: https://www.instagram.com/royaltynow/