Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни (ФОТО)

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Если вам когда-то доводилось смотреть на изображение Нефертити или Юлия Цезаря, вам наверняка было интересно узнать, как эти и многие другие исторические личности могли выглядеть, если бы жили в наше время. К счастью, возможность узнать это, нам предоставила художница и графический дизайнер из Далласа Бекка Саладин, которая всегда питала слабость к истории и археологии. Комбинируя изображения исторических личностей и средства для редактирования, Бекка создает невероятно современные и реалистичные версии людей, которых мы могли увидеть только в фильмах и книгах по истории.

1.

Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой»
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

2.

Итальянский художник и учёный Леонардо да Винчи
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

3.

Екатерина Говард — пятая жена короля Англии Генриха VIII
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

4.

Екатерина II — Императрица и Самодержица Всероссийская
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

5.

Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

6.

Томас Джефферсон — один из авторов Декларации независимости и 3-й президент США
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

7.

Бывший Римский император Октавиан Август
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни
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8.

Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

9.

Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

10.

Анна Клевская — четвёртая супруга английского короля Генриха VIII
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

11.

Фаюмские портреты — созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

12.

Известная английская писательница Джейн Остин
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

13.

Королева Шотландии Мария I
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

14.

Виктория — королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

15.

Матау-Татонка, вождь племени оглала сиу, известного как Медведь-Бык
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

16.

Елизавета Вудвилл — королева Англии, супруга короля Эдуарда IV
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

17.

Султан Египта Салах ад-Дин
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

18.

И, наконец, вот, как мог выглядеть солдат китайской армии
Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни

Источник: https://www.instagram.com/royaltynow/