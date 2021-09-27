Как могли бы выглядеть исторические личности в наши дни (ФОТО)

Если вам когда-то доводилось смотреть на изображение Нефертити или Юлия Цезаря, вам наверняка было интересно узнать, как эти и многие другие исторические личности могли выглядеть, если бы жили в наше время. К счастью, возможность узнать это, нам предоставила художница и графический дизайнер из Далласа Бекка Саладин, которая всегда питала слабость к истории и археологии. Комбинируя изображения исторических личностей и средства для редактирования, Бекка создает невероятно современные и реалистичные версии людей, которых мы могли увидеть только в фильмах и книгах по истории.
1.
Картина Яна Вермеера «Девушка с жемчужной серёжкой»
2.
Итальянский художник и учёный Леонардо да Винчи
3.
Екатерина Говард — пятая жена короля Англии Генриха VIII
4.
Екатерина II — Императрица и Самодержица Всероссийская
5.
Картина Леонардо да Винчи «Мона Лиза»
6.
Томас Джефферсон — один из авторов Декларации независимости и 3-й президент США
7.
Бывший Римский император Октавиан Август
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8.
Австрийский композитор и музыкант-виртуоз Вольфганг Амадей Моцарт
9.
Жанна д’Арк — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне
10.
Анна Клевская — четвёртая супруга английского короля Генриха VIII
11.
Фаюмские портреты — созданные в технике энкаустики погребальные портреты в Римском Египте I—III веков
12.
Известная английская писательница Джейн Остин
13.
Королева Шотландии Мария I
14.
Виктория — королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии
15.
Матау-Татонка, вождь племени оглала сиу, известного как Медведь-Бык
16.
Елизавета Вудвилл — королева Англии, супруга короля Эдуарда IV
17.
Султан Египта Салах ад-Дин
18.
И, наконец, вот, как мог выглядеть солдат китайской армии
Источник: https://www.instagram.com/royaltynow/