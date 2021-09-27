Какие знаки по гороскопу манипулируют мужчинами — Козерог, Рак, Водолей, Скорпион, Лев

Астрологи, которые ранее назвали худших любовников по гороскопу, рассказали, какие женщины по знаку Зодиака используют мужчин в своих целях.

Об этом пишет mixnews.lv.

Козерог

Эти женщины умеют и знают как действовать с мужчиной, чтобы добиться своего. Уверенность и обаяние — это секретное оружие женщины Козерога. Но, женщина-Козерог подпустит к себе не каждого.

Рак

Рак не будет действовать «громко». Она не будет привлекать лишнее внимание. От мужчины ей нужно не просто внимание, ей важно быть главной в отношениях, и сопротивляться сложно.

Водолей

Она не любит манипулировать, потому что это не ее уровень. Однако если надо, она способна незаметно для окружающих добиваться своего путем замаскированных манипуляций.

Скорпион

Скорпион по большей части неосознанно, но может манипулировать. Причем, максимально открыто. Сначала это невозможно определить как манипуляцию, но цикличность говорит об обратном.

Лев

Эта женщина способна перевернуть мир. Обладая шикарной интуицией, она знает все ответы на любые вопросы. И это ей часто даже мешает в жизни.

Ранее мы называли женщин по знакам Зодиака, которые приводят своих мужчин к успеху.