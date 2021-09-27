Как правильно читать молитву Иисусу Христу от сглаза

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Молитва-мощный инструмент против действий нечистой силы, который способен спасти даже в самой непростой ситуации.

Сглаз или порча не признается Церковью официально, однако в народе верят, что против внезапной депрессии, апатии, суицидальных мыслей, неожиданных препятствий на жизненном пути, развития самобытных фобий и многое другое поможет именно молитва.

Бывает и так, что сглаз видят в супружеских отношениях – когда муж или жена теряют интерес к своему партнеру, или же между ними как бы вырастает незримая стена – тогда также советуют прибегнуть к молитве.

Наибольшую силу имеет молитва к Иисусу Христу. Чтобы избавиться от порчи, лучше молиться Сыну Божьему.

Не забывайте, что ни в коем случае нельзя желать зла своим врагам – задумайтесь, какие ваши действия могли спровоцировать.

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Молитва, фото: Unian

Молитва, фото: Unian

Читать молитву от сглаза к Иисусу Христу надо искренне и от всего сердца, чтобы Господь смилостивился и помог вам.

“Господи, Иисусе Христе, Сыну Божий, огради меня святыми Твоими Ангелами и молитвами Всепречистої Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Силой Честного и Животворящего Креста, Святого Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, священномученика Киприана и мученицы Іустинії, Великомученика и целителя Пантелеимона, Великомученика Георгия Победоносца, Великомученицы Варвары, мученика Иоанна Воина, Воніфанія, Трифона, святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святителя Льва епископа Катанського, святителя Иосафа Белгородского, святителя Митрофана Воронежского, Преподобных отцов наших Антония и Феодосия и прочих чудотворцев Киево-Печерских, Преподобных отцов наших Иова и Амфилохия Почаевских чудотворцев, преподобного Агапита врача целителя безвозмездного, преподобного Сергия игумена Радонежского, преподобного Серафима Саровского чудотворца, святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии, святых праведных Богоотців Якима и Анны и всех святых Твоих, помоги мне, недостойному рабу Твоему (имя), защити меня от всех нападений вражеских, от всякого, что волшебство, чародейства, наговоров и от злых людей, пусть они не смогут поступить мне никакого зла. Господи, светом Твоего сияния защити меня рано, днем, вечером, ночью, и силою Благодати Твоей отврати и уничтожь всякие злые нечестия, действующие через напуск дьявола. Кто думал или делал — верни их зло обратно в преисподнюю, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь.”

Молитва, фото Facebook Православна церква України

Молитва, фото Facebook Православна церква України

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