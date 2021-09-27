Как правильно читать молитву Иисусу Христу от сглаза

Молитва-мощный инструмент против действий нечистой силы, который способен спасти даже в самой непростой ситуации.

Сглаз или порча не признается Церковью официально, однако в народе верят, что против внезапной депрессии, апатии, суицидальных мыслей, неожиданных препятствий на жизненном пути, развития самобытных фобий и многое другое поможет именно молитва.

Бывает и так, что сглаз видят в супружеских отношениях – когда муж или жена теряют интерес к своему партнеру, или же между ними как бы вырастает незримая стена – тогда также советуют прибегнуть к молитве.

Наибольшую силу имеет молитва к Иисусу Христу. Чтобы избавиться от порчи, лучше молиться Сыну Божьему.

Не забывайте, что ни в коем случае нельзя желать зла своим врагам – задумайтесь, какие ваши действия могли спровоцировать.