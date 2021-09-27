Любимые советские актеры в их первой и последней роли в кино

Советский кинематограф — это сакральная тема для всех россиян и жителей стран СНГ. Сколько бы современных блокбастеров не выходило на экраны, мы не перестанем пересматривать старое и доброе советское кино, в котором мы наизусть выучили все реплики. Предлагаем немного поностальгировать и посмотреть фотографии любимых советских актеров в их первой и последней роли в кино.

1.

Людмила Касаткина



«Укротительница тигров» (1954) и «Потерянные в раю» (2006).

2.

Николай Караченцов



«Штрихи к портрету В. И. Ленина» (1967) и «Белые росы. Возвращение» (2014).

3.

Александра Назарова



«А если это любовь?» (1961) и «Волк» (2020).

4.

Андрей Мягков



«Похождения зубного врача» (1965) и «Туман рассеивается» (2008).

5.

Наталья Кустинская



«Хмурое утро» (1959) и «Светик» (1989).

6.

Василий Лановой



«Аттестат зрелости» (1954) и «Чужой дед» (2017).

7.

Татьяна Самойлова



«Мексиканец» (1955) и «Нирвана» (2008).

8.

Любовь Полищук



«12 стульев» (1976) и «Моя прекрасная няня» (2004).

9.

Армен Джигарханян



«Здравствуй, это я!» (1966) и «Первый парень на деревне» (2017).

10.

Александр Демьяненко



«Ветер» (1958) и «Старые песни о главном — 3» (1997).

11.

Юрий Яковлев



«На подмостках сцены» (1956) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).

12.

Савелий Крамаров



«Ребята с нашего двора» (1959) и «Русский бизнес» (1993).

13.

Клара Лучко



«Мичурин» (1948) и «Парк советского периода» (фильм вышел в 2006 г.).

14.

Юрий Богатырев



«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Дон Сезар де Базан» (1989).

15.

Олег Ефремов



«Первый эшелон» (1955) и «Чехов и Ко» (1998).

16.

Владимир Меньшов



«Счастливый Кукушкин» (1970) и «Крик тишины» (2019).

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