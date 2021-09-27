Любимые советские актеры в их первой и последней роли в кино

Советский кинематограф — это сакральная тема для всех россиян и жителей стран СНГ. Сколько бы современных блокбастеров не выходило на экраны, мы не перестанем пересматривать старое и доброе советское кино, в котором мы наизусть выучили все реплики. Предлагаем немного поностальгировать и посмотреть фотографии любимых советских актеров в их первой и последней роли в кино.
1.
Людмила Касаткина
«Укротительница тигров» (1954) и «Потерянные в раю» (2006).
2.
Николай Караченцов
«Штрихи к портрету В. И. Ленина» (1967) и «Белые росы. Возвращение» (2014).
3.
Александра Назарова
«А если это любовь?» (1961) и «Волк» (2020).
4.
Андрей Мягков
«Похождения зубного врача» (1965) и «Туман рассеивается» (2008).
5.
Наталья Кустинская
«Хмурое утро» (1959) и «Светик» (1989).
6.
Василий Лановой
«Аттестат зрелости» (1954) и «Чужой дед» (2017).
7.
Татьяна Самойлова
«Мексиканец» (1955) и «Нирвана» (2008).
8.
Любовь Полищук
«12 стульев» (1976) и «Моя прекрасная няня» (2004).
9.
Армен Джигарханян
«Здравствуй, это я!» (1966) и «Первый парень на деревне» (2017).
10.
Александр Демьяненко
«Ветер» (1958) и «Старые песни о главном — 3» (1997).
11.
Юрий Яковлев
«На подмостках сцены» (1956) и «Ирония судьбы. Продолжение» (2007).
12.
Савелий Крамаров
«Ребята с нашего двора» (1959) и «Русский бизнес» (1993).
13.
Клара Лучко
«Мичурин» (1948) и «Парк советского периода» (фильм вышел в 2006 г.).
14.
Юрий Богатырев
«Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974) и «Дон Сезар де Базан» (1989).
15.
Олег Ефремов
«Первый эшелон» (1955) и «Чехов и Ко» (1998).
16.
Владимир Меньшов
«Счастливый Кукушкин» (1970) и «Крик тишины» (2019).
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