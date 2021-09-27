Судья «Танці з зірками» Екатерина Кухар рухнула в объятья рэпера, забыв про мужа

Скриншот с Instagram

Екатерине Кухар захотелось подписать публикацию строчками из песни » Femme Like U» репера K-Maro. Выбрала балерина из этого трека именно эти строчки:

«Donne-moi ton bon vieux funk, Ton rock baby, ta soûl baby hey Chante avec moi, je veux un homme like you Bad boy tu sais qu’ tu m’ plais, un homme like you…❤️🎤 @cyrilkamar , merci ✨»

Перевод этих строчек звучит следующим образом:

«Дай мне твое сердце малышка, Твое тело малышка, эй Дай мне твой хороший старый фанк, Твой рок малышка, твою душу малышка эй, Пой со мной, я хочу мужчину как ты Плохой мальчик ты знаешь что ты мне нравишься, человек как ты»

Очень странно, что замужняя балерина выбрала именно эти любовные строчки из песни для того, чтобы подписать фотографию с репером.

Напомним, что Санта Димопулос сядет в кресло Григория Чапкиса на «Танці з зірками»: «Не пропусти страстную ночь…».

Также, Знай.юа писал, что Melovin влюбил в себя украинок на «Танці з зірками»: «Раскрылся как мужчина».

_



_