Геомагнитная буря 26 сентября — на Солнце произошли две сильные вспышки

Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) заявляет про две сильные вспышки М-класса на Солнце несколько дней назад. В связи с этим, 26 сентября днем на Землю обрушится геомагнитный шторм — он будет не сильным.

Об этом пишет Weatherboy.

Так, буря будет слабой, в переделах G1 или G2. Вероятность геомагнитной активности — 30%, а вероятность «небольшого шторма» — 40%.

«Однако ожидаются некоторые удары, в том числе электрифицированное отображение северного сияния в северных широтах«, — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки излучают радиацию, а также нагревают атмосферу планеты, создают помехи в работе GPS.

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