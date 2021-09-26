Летучие мыши могут помочь победить коронавирус

Летучие мыши могут помочь человечеству в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой вывод сделали в ходе исследования ученые из Австралии.

Об этом сообщил портал StudyFinds.

В процессе эволюции эти летающие млекопитающие развили очень сильный иммунитет. Он позволяет их организму заражаться множеством инфекций без симптомов. По мнению ученых, этот «опыт» мог бы перенять человек. Однако для этого нужно детально изучить иммунную систему и геном летучих мышей.

На фоне пандемии это исследование крайне важно. Вирус COVID-19 стремительно мутирует и каждый новый штамм все более опасный и агрессивный.

«Предотвращение инфекции или предоставление пациентам возможности искоренить COVID — это конечная цель. Но неизвестно, когда это станет возможным. Поэтому усилия по определению безопасных и эффективных методов лечения для предотвращения прогрессирования COVID до средней и тяжелой стадий заболевания имеют решающее значение в борьбе с этим заболеванием», — поясняет ведущий автор исследования профессор Нольд из Университета Монаша.

По его словам, анализ организма летучих мышей дал многообещающие результаты, которые смогут помочь человечеству в будущем при новых эпидемиях и пандемиях.

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